Вашингтон, 1 мая, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Переговорный процесс между Соединенными Штатами Америки и Россией по урегулированию конфликта на Украине продвигается. Такое мнение 1 мая высказал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

AP/TASS

«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями», — заявил Уолтц в эфире телеканала Fox News.

Он подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, заключение сделки всё еще возможно.

«Обе стороны должны стремиться к миру. Обе стороны должны стремиться остановить бои. И мы считаем, что сделка по-прежнему возможна», — заключил он.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс 29 апреля пригрозила, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта при отсутствии прогресса на пути к миру. Позже, 30 апреля, спецпосланник США Кит Келлог заверил, что США не собираются выходить из переговоров в данный момент.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия благодарна США за посредничество в урегулировании конфликта на Украине. При этом для разрешения кризиса Москве нужно будет заключать соглашение с Киевом, а не с Вашингтоном.

Тогда же секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу напомнил, что предложения Москвы по урегулированию украинского конфликта включают в себя вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории России, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Он добавил, что Россия и США наметили перспективы по совместным шагам для урегулирования конфликта.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу о мире с кем угодно и когда угодно. Однако он выдвинул условие, предусматривающее полное прекращение огня. При этом киевский режим ранее нарушал пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным из гуманитарных соображений. По данным Минобороны РФ, за это время ВСУ обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские войска в этот период осуществили 900 атак дронами.

Пресс-секретарь президента РФ в свою очередь подчеркнул, что, несмотря на заявления о готовности к переговорам, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.