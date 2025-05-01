Нью-Йорк, США, 1 мая, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Россия может довольно скоро начать переговоры с Украиной по урегулированию конфликта. Об этом 1 мая заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Global Look Press

«Если будут предприняты серьезные и значимые усилия по разрешению проблем, которые привели к этому кризису, я думаю, что это может произойти довольно скоро», — процитировало Полянского «РИА Новости».

Российский дипломат пояснил, что Киев должен предпринять усилия по устранению первопричин конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 25 апреля президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Обсуждался ряд вопросов, в том числе урегулирование украинского конфликта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что Путин готов к диалогу с Киевом без предварительных условий.

Постпред России при ООН Василий Небензя 30 апреля также заявил о готовности Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Дипломат отметил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается от предложений США по урегулированию конфликта, боясь, что совершенные Киевом преступления будут раскрыты.