Вашингтон, 1 мая, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Никому не известно, какова настоящая ценность редкоземельных металлов на территории Украины. Об этом 1 мая написала американская газета The Washington Post.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Сколько на самом деле стоят важнейшие минералы Украины? Никто не знает. США и Украина объявили о сделке по минералам, о которой было много споров. Но ценность минералов Украины остается неясной», — говорится в публикации.

По словам автора материала, работа по добыче и переработке полезных ископаемых является достаточно трудной, и для нее может потребоваться обширная новая инфраструктура, создание которой требует серьезных затрат. Во многих случаях это свидетельство того, что месторождения будут нерентабельны для эксплуатации.

В статье напомнили, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что украинские полезные ископаемые могут стоить триллионы долларов.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля минфин США сообщил о подписании соглашения между Вашингтоном и Киевом о разработке и добыче полезных ископаемых на Украине. В рамках этой сделки также планируется создать инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

1 мая депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что подписанный вариант соглашения об украинских недрах хуже, чем предлагавшийся для подписания главе киевского режима Владимиру Зеленскому во время его скандальной встречи с американским лидером в конце февраля. По его словам, в документе не обговариваются гарантии безопасности от США для Украины.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 1 мая отметил, что Трамп доломал киевский режим в вопросе расплаты за военную помощь США полезными ископаемыми Украины. Он добавил, что теперь Киев вынужден будет платить за американские военные поставки украинскими национальными богатствами.