Париж, 1 мая, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Российскому футболисту Александру Головину, играющему за клуб «Монако», придется пропустить остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Об этом 1 мая написало издание L’Equipe со ссылкой на слова главного тренера клуба Ади Хюттера.

Global Look Press

«Головин выбыл до конца сезона из-за проблем с приводящими мышцами», — цитирует тренера издание.

Российский спортсмен последний раз выходил на поле 5 апреля. После этого матча клуб сообщал о том, что Головин испытывает дискомфорт в приводящей мышце бедра.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта портал Transfermarkt сообщил, что трансферная стоимость Головина снизилась на 5 млн евро с 2023 года — с 30 до 25 млн евро.

В январском матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу гол Головина на 56-й минуте встречи принес «Монако» победу над «Ренном» со счетом 3:2.