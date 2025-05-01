Алёшки, Херсонская область, 1 мая, 2025, 15:25 — ИА Регнум. После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) рынка в городе Алешки один человек умер по дороге в больницу Скадовска. Об этом 1 мая заявил зампред правительства области Сергей Черевко.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На 14:00 в Алешковскую ЦРБ обратились за помощью или были доставлены 11 пострадавших, один человек скончался по дороге в больницу. Четверо в тяжелой степени тяжести доставляются в Скадовскую ЦРБ, шесть человек — в средней степени тяжести», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962510" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> После первой волны ударов по рынку в Алешках, где уже были погибшие и раненые, враг направил FPV-дроны для добивания выживших

Общее число раненых и погибших составило 12 человек, подытожил он. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о минимум 20 пострадавших и семи погибших.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 мая украинские формирования нанесли удар по рынку в Алешках FPV-дронами. Затем украинские беспилотники снова направились туда, чтобы добить выживших мирных жителей. Возбуждено уголовное дело о теракте, в городе также объявлен трехдневный траур.

Кроме того, Сальдо отмечал, что ВСУ планомерно последние несколько месяцев уничтожали машины скорой помощи, чтобы спровоцировать дефицит транспортных средств для доставки раненых в медучреждения. Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко также заявил, что повторные удары украинских беспилотников препятствуют эвакуации раненых. Тем не менее, несмотря на угрозу, медики, бойцы и сотрудники МЧС продолжают спасать людей, их прикрывают средства радиоэлектронной борьбы.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум заявил, что удар ВСУ по людям в Алешках в очередной раз демонстрирует, что киевский режим повторяет действия бандеровцев во времена Второй мировой войны. При этом, по его словам, Украина сознательно выбирает значимые для местного населения даты для совершения терактов.

Киевский режим начиная с 2014 года бьет по мирным людям, в частности по тем, кого Киев формально называет украинскими гражданами. За 11 лет в результате нападений ВСУ погибли свыше 6,5 тыс. человек, ранения получили еще около 16,5 тыс.