Челябинск, 1 мая, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Житель Челябинской области обратился в полицию после того, как бывшая жена назвала его идиотом и тугодумом. Об этом 1 мая сообщил Telegram-канал Baza.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что у мужчины и его экс-супруги есть общий ребенок — пятилетняя дочь. Мужчина забрал девочку, чтобы провести с ней несколько часов. В какой-то момент женщина позвонила бывшему мужу и попросила передать трубку ребенку. Девочка случайно включила громкую связь, благодаря чему ее отец услышал нелестные высказывания от бывшей жены.

Женщина назвала экс-супруга идиотом и тугодумом. Мужчина решил, что просто так это не оставит, и изучил, можно ли отнести эти слова к клевете. Челябинец выяснил, что «идиот» и «тугодум», согласно данным в словарях, являются диагнозом и врожденным заболеванием. С этим он и отправился в полицию.

Оскорбленный отец потребовал привлечь женщину к ответственности. Сейчас правоохранители разбираются, есть ли в словах бывшей жены заявителя признаки состава преступления по статье о клевете.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который изменяет порядок рассмотрения дел о бытовой клевете. Благодаря этому документу, пострадавшие от клеветы теперь могут обращаться непосредственно в полицию, а не разбираться самостоятельно в суде.

При этом сотрудники правоохранительных органов должны будут провести расследование и передать материалы в суд. Однако отозвать заявление обратившийся не сможет.