Москва, 1 мая, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Элитный шестой отряд сил специальных операций (ССО) украинских войск несет колоссальные потери в боях на территории Сумской области. Об этом 1 мая рассказали в российских силовых структурах.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Представитель силовых структур отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило позиции сводных отрядов своих десантников и морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты военными из шестого отряда ССО, являющегося одним из самых боеспособных подразделений у противника.

«Элита ВСУ уже несет колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках», — процитировал его слова ТАСС.

Как уточнил представитель силовых структур, украинское командование продолжает использовать подразделения для организации диверсий в глубоком тылу в качестве обычных пехотных частей.

«За это, начиная с боев за Северодонецк и Лисичанск в 2022 году, главком ВСУ [Александр Сырский] постоянно подвергается публичной и кулуарной критике со стороны украинских действующих и бывших спецназовцев, а также украинских политиков, блогеров, военных экспертов», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что армия России продолжает создание зоны безопасности в Сумской области. Он уточнил, что сейчас российские военные освободили четыре населенных пункта и территорию региона общей площадью более 90 кв. км.

Ранее, 24 апреля, российские военные точным ударом уничтожили три пункта размещения личного состава украинской армии на территории Сумской области в населенном пункте Новодмитровка.