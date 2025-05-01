Алёшки, Херсонская область, 1 мая, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Повторные удары украинских беспилотников препятствуют эвакуации раненых в городе Алешки, подвергшемся утром 1 мая массированной атаке БПЛА. Об этом заявил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«В небе продолжают кружить вражеские БПЛА, повторные удары затрудняют эвакуацию. Несмотря на угрозу, медики, бойцы и сотрудники МЧС продолжают спасать людей», — процитировало Василенко «Херсонское агентство новостей».

Он отметил, что эвакуацию раненых проводят под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы. Тяжелораненых переправляют в Скадовскую центральную районную больницу.

По состоянию на 14:30 мск пострадали 12 человек, один умер по пути в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атаковали Алешки в 9:30 мск, нанеся FPV-дронами удар по центральному рынку. В результате погибли семь человек, ранения получили более 20 мирных жителей. Затем последовала новая атака: ВСУ стремились добить тех, кто остался жив.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В Алешках объявили трехдневный траур по погибшим.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку ВСУ по Алешкам преднамеренным актом покушения киевского режима на мирных граждан РФ.

Как заявил ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин, теракт в Алешках в очередной раз показал, что киевский режим представляет собой то же самое, что и бандеровцы во времена Второй мировой войны. Бандеровцы осознанно выбирают для терактов значимые для местного населения даты, подчеркнул он.