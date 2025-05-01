Париж, 1 мая, 2025, 14:59 — ИА Регнум. Соглашение по природным ресурсам между Украиной и Соединенными Штатами Америки позволит США получить деньги и не решать при этом украинские проблемы. Такое мнение 1 мая высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Global Look Press

«Вопреки желаниям [главы киевского режима Владимира] Зеленского [президент США Дональд] Трамп не включил никаких «гарантий безопасности» для Киева. Итак, благодаря Трампу Соединенные Штаты получат деньги, не увязнув там», — написал Филиппо в соцсети X.

Он добавил, что при этом Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон стали причиной, по которой деньги жителей страны уходят на разорительное для них вооружение Украины и ее поддержку.

«Как и ожидалось, в итоге мы оказываемся дураками из-за ЕС и Макрона! Мы уже потеряли российский рынок из-за идиотских европейских санкций, а американцы скоро получат его обратно», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, американский минфин 30 апреля объявил о подписании США и Украиной соглашения о разработке и добыче украинских полезных ископаемых. Стороны договорились создать инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, соглашение гарантирует Киеву полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами страны. Договоренность не препятствует стремлению Киева вступить в Европейский союз, отметил чиновник.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк после подписания документа заявил, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля. Подписание было сорвано из-за скандала с участием Зеленского. Как пояснил Железняк, глава киевского режима обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не обговариваются.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 апреля заявил, что Зеленского ожидает плохое будущее — и в случае подписания сделки, и в случае отказа от нее. По его словам, глава киевского режима вынужден согласиться на условия США.