Москва, 1 мая, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» назначил бывшего футболиста сборной России Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба «бело-голубых».

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Ролан Гусев — исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» до конца сезона-2024/25», — говорится в Telegram-канале московской команды.

Пресс-служба также пообещала в течение ближайшего времени сообщить о других изменениях в тренерском штабе клуба.

Гусев является воспитанником московского «Динамо». Он сыграл за основную команду «бело-голубых» в 161 матче, отличившись в них 28 забитыми голами. Экс-футболист является заслуженным мастером спорта России, обладателем Кубка УЕФА и много лет играл в составе национальной сборной.

Он вошел в тренерский штаб «Динамо» летом 2023 года. До этого тренировал молодежную команду ЦСКА, с которой победил в Молодежной футбольной лиге. Также специалист работал в академии «армейцев» и в юношеских сборных России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 1 мая чешский специалист Марцел Личка покинул пост главного тренера московского «Динамо». Под его руководством «бело-голубые» лидировали в чемпионате России в сезоне-2023/24 перед последним туром, однако в итоге завоевали бронзу.

26 апреля «Динамо» сыграло вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на домашнем поле «бело-голубых» и закончилась со счетом 1:1. За четыре тура до окончания чемпионата России «Динамо» с 47 очками находится на пятом месте турнирной таблицы РПЛ.