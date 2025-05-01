Лондон, 1 мая, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Трансгендерам (ЛГБТ — признано экстремистским движением в РФ и запрещено) с 1 июня запретят участие в матчах женских футбольных команд в Англии. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Англии (FA).

IMAGO/Annabel Lee-Ellis/Global Look Press

«Мы изменим нашу политику. Трансгендеры больше не смогут играть в женском футболе в Англии», — процитировала заявление пресс-службы The Guardian.

В FA пояснили, что проводят оповещение женщин-трансгендеров, которые сейчас задействованы в играх. Им объясняют, на каких условиях они смогут дальше продолжать спортивную деятельность.

Нововведение затронет 20 зарегистрированных трансгендерных игроков в Англии.

Издание напомнило, что решение принято всего через месяц после того, как FA постановила, что трансгендерные женщины могут продолжать играть в женский футбол до тех пор, пока они поддерживают уровень тестостерона ниже 5 нмоль/л в течение как минимум года.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Верховный суд Великобритании вынес решение, что термины «женщина» и «пол» в законе о равенстве 2010 года относятся исключительно к биологическому полу и их нельзя применить к трансгендерным женщинам. Решение судьи приняли единогласно.