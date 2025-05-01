Москва, 1 мая, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Девять уголовных дел возбуждено на таксистов, обманувших участников спецоперации в московском аэропорту Шереметьево. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Были установлены организаторы преступной схемы, в отношении которых следствием ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево были возбуждены 9 уголовных дел по статьям 158 и 159 УК РФ (кража и мошенничество. — Прим. ред.). Фигуранты заключены под стражу», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Установлена причастность двоих полицейских патрульно-постовой службы воздушной гавани, оказывавших содействие таксистам в поиске потенциальных жертв, а также оперуполномоченного линейного управления МВД, который отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел.

Как передавало ИА Регнум, почти 20 участников ОПГ подозреваются в серии краж у бойцов СВО в Шереметьеве. Согласно материалам дела, таксисты предлагали транспортные услуги за адекватную стоимость, однако к концу поездки сумма возрастала в десятки раз. Так, водитель-мошенник называл стоимость в 8 тыс. рублей, а перед высадкой требовал с пассажира свыше 120 тыс. рублей. При этом в случае отказа людям угрожали физической расправой.

У одного из военных похитили 615 тыс. рублей с банковской карты с помощью терминала, у другого участника СВО — 20 тыс. рублей.

30 апреля московский суд арестовал семерых обвиняемых по этому делу на два месяца: Алексея Андреева, Артура Юсупова, Игоря Морозова, Сергея Волоруева, Александра Лебедева и Викторию Калачеву, а также лидера преступной группировки Алексея Кабочкина.