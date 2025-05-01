Москва, 1 мая, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свою квартиру в Кремле. Он также рассказал, что в последние три года почти всегда ночует в ней.

Roman Naumov/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

Глава государства признался, что рабочий день у него заканчивается далеко за полночь. В одной из комнат квартиры стоит рояль. На вопрос, часто ли удается поиграть на нем, президент ответил, что нечасто.

Путин также рассказал, что в квартире есть библиотека, две спальни и небольшая домашняя церковь. Фрагменты из интервью с президентом 30 апреля опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков 30 апреля сообщил, что скоро выйдет фильм про Путина. Представитель Кремля подчеркнул, что России повезло с президентом.

Проведенный в апреле опрос фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что Путину доверяют более 80% граждан РФ. Положительно его работу оценили 77% участников исследования.