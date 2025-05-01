Херсон, 1 мая, 2025, 14:23 — ИА Регнум. В Алешкинском округе Херсонской области объявлен трехдневный траур по погибшим в результате атаки Вооруженных сил Украины по рынку. Об этом 1 мая сообщили в администрации округа.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая в городе Алешки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате террористического акта со стороны Украины. В связи с этим объявляем с 1 по 3 мая (включительно) днями траура в Алешкинском муниципальном округе», — говорится в сообщении.

В округе приспустили флаги и отменили развлекательные и спортивные мероприятия.

Власти отметили, что на рынке находились мирные жители.

«В праздничный выходной граждане России не создавали поводов стать целью для обстрела, люди обыденно пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз — по тем, кого эвакуировали», — подчеркнули в администрации.

Как сообщало ИА Регнум, в 9:30 мск ВСУ нанесли удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. На момент атаки на рынке находилось много людей. Нанеся удары, ВСУ направили беспилотники, чтобы добить тех, кто остался жив. В результате атаки семь человек погибли. Шестерых госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия в течение нескольких месяцев намеренно уничтожала машины скорой помощи в регионе. Он сообщил, что с 30 апреля ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области вблизи Днепра.

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку дронами по рынку в Алешках преднамеренным актом покушения киевского режима на мирных граждан России. Он подчеркнул, что не может быть и речи о том, что гибель мирных жителей была случайной.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей интенсифицировались. Так, 30 апреля в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека. В этот же день начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки жилого сектора украинским дроном в Херсонской области.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения. По данным СК РФ, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.