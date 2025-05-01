Херсон, 1 мая, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских дронов на рынок в городе Алешки Херсонской области. Об этом 1 мая сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»), по факту атаки Вооруженных сил Украины на Херсонскую область», — приводит ее слова Telegram-канал СК.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Алешки FPV-дронами утром 1 мая. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, на месте погибли семь человек, еще более 20 пострадали. По словам главы региона, после первой волны налетов БПЛА на алешкинский рынок, украинские войска направили новые беспилотники, чтобы добить выживших.

Министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова уточнила, что шестерых пострадавших госпитализировали, еще один человек скончался по пути в больницу.

Сальдо также отметил, что противник целенаправленно в течение последних нескольких месяцев уничтожал машины скорой помощи на территории региона — чтобы спровоцировать дефицит транспортных средств для доставки раненых в больницы.

Как передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку на рынок в Алешках преднамеренным актом покушения киевского режима на мирное население РФ. Дипломат подчеркнул, что ВСУ тщательно спланировали удар и осуществили его, «практически глядя в глаза жертв через камеры беспилотников».

Украинские войска с 2014 года бьют по мирным людям, в том числе по тем, кого Киев формально называет гражданами Украины. За 11 лет от атак ВСУ погибли более 6,5 тыс. человек, ранения получили около 16,5 тыс.