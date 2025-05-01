Минск, 1 мая, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Власти Белоруссии по просьбе администрации президента США освободили осужденного за попытку переворота в республике американского гражданина Юрия Зенковича. Об этом 1 мая рассказала пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Sputnik/РИА Новости

«По просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято», — заявила она в беседе с «РИА Новости».

Эйсмонт также посоветовала посмотреть интервью, которые ранее давал Зенкович, чтобы решить, справедливо ли он был в свое время задержан.

Госсекретарь США Марко Рубио 30 апреля заявил, что Белоруссия выпустила на свободу еще одного американского гражданина, однако не стал раскрывать его имя. По информации телеканала CNN, речь шла о Зенковиче, который признали виновным в организации заговора с целью захвата власти в Белоруссии в 2021 году.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января Зенкович появился в эфире белорусского телеканала ОНТ в качестве эксперта. До этого он появлялся в эфире телевидения республики в сентябре 2024 года, когда попросил у президента Белоруссии Александра Лукашенко о помиловании.

Зенковича задержали в Москве в 2021 году после того, как Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него. Суд приговорил гражданина США к 11 годам лишения свободы, его сообщники Александр Федут и Григорий Костусев получили по 10 лет.

Адвокаты осужденных в ноябре 2022 года не смогли добиться изменения ранее вынесенного приговора. В ходе рассмотрения апелляционных жалоб Верховный суд Белоруссии оставил в силе предыдущее решение Минского областного суда.