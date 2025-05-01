Киев, 1 мая, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Национальный олимпийский комитет Украины (НОК)совместно с министерством молодежи и спорта Украины и украинской федерацией гимнастики попросили у Международной федерации гимнастики (FIG) не допускать к международным турнирам российскую гимнастку Ангелину Мельникову. Заявление НОК опубликовал на своем официальном сайте.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Украина выступила с такой просьбой, потому что получила информацию о том, что Мельникова выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России». Кроме того на Украине недовольны тем, что спортсменка занималась с детьми российских военнослужащих и помогала в сборе средства для семей бойцов СВО.

«Украина призывает FIG тщательно проверить предоставленную информацию и принять меры для предотвращения участия Мельниковой в международных соревнованиях», — сказано в тексте обращения.

В марте гимнастке был предоставлен нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

Мельникова стала золотой медалисткой в командном первенстве и бронзовым призером в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. Также спортсменка получила серебряную награду Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что подходы Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску атлетов на Олимпиаду противоречат самой природе спорта. Глава государства подчеркнул, что чиновники присвоили себе право решать, на кого распространяется Олимпийская хартия, а на кого нет. Путин также назвал этнической дискриминацией отношение МОК к спортсменам из России.