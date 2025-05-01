Москва, 1 мая, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Террористический удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям на рынке в Алёшках в очередной раз показывает, что киевский режим представляет из себя то же самое, что и бандеровцы во времена Второй мировой войны. Об этом в четверг, 1 мая, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин в разговоре с ИА Регнум.

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ВСУ атаковали рынок в Алёшках утром 1 мая. Украинская армия нанесла массированный удар FPV-дронами по мирным жителям, в результате чего семь человек погибли и более 20 пострадали.

«У этих людей предки, которыми они гордятся, и герои — это бандеровцы. Это самая жестокая мразь, которая существовала только во время Второй мировой войны. Они были хуже фашистов. Реально хуже фашистов. Потому что 90% этих убийств, которые потом в Советском Союзе приписывали фашистам на территории Украины, были совершены руками куреней и бандеровцев», — объяснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что украинская сторона старается устраивать подобный террор на тех территориях, которые когда-то принадлежали Украине, и этот террор в первую очередь направлен против мирного населения. При этом киевский режим осознанно выбирает значимые для местного населения даты, в которые совершает подобные террористические акты.

«Так было начиная с 2014 года. Нужно понимать, предки этих людей и их герои, которыми они гордятся, это абсолютная человеческая мразь. И ровно так нужно относиться и к этим. Скажи мне, кто твой герой, и я скажу, кто ты. Собственно, мы специальную военную операцию начинали для того, чтобы этот террор остановить. Да, пока это еще в процессе»,— подытожил Данилин.

Как передавало ИА Регнум, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку дронами по рынку в Алешках преднамеренным актом покушения киевского режима на мирных граждан России. Мирошник подчеркнул, что не может быть и речи о том, что гибель мирных жителей была случайной.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский буквально в прямом эфире открыто планирует теракты на территории России. Так дипломат прокомментировала заявления Зеленского, который ранее заявил о выборе «болевых точек» России для давления на Москву с целью «принуждения» к дипломатии, а также называл правильным беспокойство в связи с проведением парада Победы в Москве.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей усилились. Так, 30 апреля в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека.

28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным Следственного комитета России, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.