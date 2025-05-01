Братислава, 1 мая, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Несколько сотен человек вышли на митинг в Братиславе, выражая протест против выступления оперной певицы Анны Нетребко, указывая на то, что она внесена в санкционный список Украины. Об этом сообщил новостной сайт Aktuality.

Annette Riedl/Global Look Press Анна Нетребко

Акция прошла вечером 30 апреля у Словацкого национального театра. Протестующие скандировали: «Позор зрителям». Из-за митинга полиция оцепила двор культурного учреждения и пускала туда только приглашенных гостей.

Несмотря на протесты, концерт состоялся. По информации издания, на него в том числе пришел бывший премьер-министр Словакии Владимир Мечьяр.

Как передавало ИА Регнум, родившаяся в Краснодаре Нетребко давно уехала за границу. В феврале 2024 года она сообщила, что уже порядка 20 лет проживает в Европе и не собирается возвращаться в Россию.

Нетребко в соцсетях заявила, что никогда не получала поддержки от правительства РФ и не имеет отношений с какими-либо российскими политическими силами. По вопросу спецоперации на Украине артистка четко не высказывалась. Она также не выразила соболезнований в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», несмотря на то, что ее подписчики спрашивал о ее отношении к трагедии.

Тем не менее руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак призвал не давать артистке выступать, чтобы помешать продвижению русской культуры на Западе. Менеджер певицы в январе 2023 года заявил, что украинские санкции никак ее не затронут.

При этом у Нетребко случаются трудности с концертами. В мае 2024 года было отменено ее выступление в Люцерне в Швейцарии из-за опасений угроз общественному порядку, так как в соседнем Бюргенштоке в то время готовились провести конференцию по Украине.

В 2022 году нью-йоркский театр Метрополитен-опера отметил 13 выступлений Нетребко. Она подала в суд, и он поставил выплатить певице $200 тыс. в качестве компенсации.