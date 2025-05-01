Киев, 1 мая, 2025, 14:04 — ИА Регнум. Текст проекта соглашения Украины и США по недрам опубликовал 1 мая депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Global Look Press

«Это проект соглашения», — написал Железняк в своем Telegram-канале после ссылки на документ.

Документ «Соглашение между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины» составлен на украинском языке. Депутат уточнил, что перевод делал не он. В документе говорится о создании США «инвестиционного фонда для реконструкции».

Депутат отметил, что новое соглашение несет риски для Киева.

«Приоритетные права фонда по инвестициям и покупке природных ресурсов могут существенно ограничить возможности Украины выбирать наиболее выгодные коммерческие условия и партнеров», — сообщил Железняк.

Ранее Железняк сообщил, что этот договор Украины и США по недрам хуже, чем тот, который планировалось подписать в Белом доме 28 февраля. Подписание было сорвано из-за скандала с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. Как пояснил Железняк, Зеленский обещал включить в соглашение американские гарантии безопасности для Украины, однако в подписанном документе они не обговариваются.

Как сообщало ИА Регнум, американский минфин 30 апреля объявил о подписании США и Украиной соглашения о разработке и добыче украинских полезных ископаемых. Стороны договорились создать инвестиционный фонд по восстановлению Украины.

По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, соглашение гарантирует Киеву полный контроль над недрами, инфраструктурой и природными ресурсами страны. Договоренность не препятствует стремлению Киева вступить в Европейский союз, отметил чиновник.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 апреля заявил, что Зеленского ожидает плохое будущее — и в случае подписания сделки, и в случае отказа от нее. По его словам, глава киевского режима вынужден согласиться на условия США.