Вашингтон, 1 мая, 2025, 13:53 — ИА Регнум. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» довольны победой над командой «Монреаль Канадиенс» в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но им необходимо готовиться к следующей серии. Об этом 1 мая заявил российский капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Nick Wass/AP/TASS

По словам 39-летнего игрока, в хоккее команды движутся от матча к матчу, и то, что происходило в регулярном чемпионате НХЛ, сегодня уже осталось позади.

«Мы сосредоточены на первом матче второго раунда. Да, мы выиграли эту серию, сегодня мы довольны. Но завтра будут новый день и новая серия. Нужно сохранять рассудок и двигаться от игры к игре», — рассказал он в ходе пресс-конференции.

Овечкин добавил, что игроки «Вашингтона» несмотря ни на какие события сохраняют веру в победу и поддерживают друг друга, что относится и к приходящим в команду новым хоккеистам.

«Самое главное — нам было весело, несмотря ни на что, мы старались быть на позитиве даже после поражения. Менеджеры провели отличную работу по комплектованию состава. Они помогли нам построить хорошую команду», — уточнил российский игрок.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая «Вашингтон» со счетом 3:1 обыграл «Монреаль» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НХЛ и вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Овечкин отличился в игре заброшенной шайбой.

Ранее, 6 апреля, российский нападающий «Кэпиталз» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ шайб (894), записав на свой счет 895-й гол. Матч «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» прервали на 25 минут для празднования нового рекорда, в ходе церемонии Овечкин поблагодарил за этот результат своих родных и всех русских.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Овечкина с рекордом. Глава государства также выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом российского нападающего «Кэпиталз», но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.