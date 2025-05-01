Симферополь, 1 мая, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Свыше 2,5 тыс. автомобилей по состоянию на 13:00 мск 1 мая ожидают проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщается в Telegram-канале, посвященном ситуации на транспортном переходе.

Юрий Березнюк/ТАСС

«В очереди со стороны Тамани находится 2010 транспортных средств», — следует из сообщения.

Также отмечается, что примерное время ожидания проезда с этой стороны составляет четыре часа.

Со стороны Керчи, согласно последним данным, стоит 505 машин. Им предстоит пробыть в очереди около двух часов.

Большое скопление автомобилей на подъезде к Крымскому мосту связано с майскими праздниками.

Как передавало ИА Регнум, пробка у переправы образовалась утром 1 мая. В 10:00 мск с обеих сторон моста проезда ожидало в общей сложности более 3 тыс. транспортных средств.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны. По его словам, для обеспечения безопасности местных жителей и туристов принимаются все необходимые меры.