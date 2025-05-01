Донецк, 1 мая, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины перебросили на линию фронта на юге Донецкой Народной Республики крупную группу иностранных наемников. Об этом 1 мая сообщили в российских силовых структурах.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

«К линии фронта на южнодонецком направлении переброшены иностранные наемники. Довольно крупная группа, в том числе итальянцы, колумбийцы, чилийцы и литовцы», — отметили в силовых структурах во время беседы с ТАСС.

Источник уточнил, что все наемники участвуют в боевых действиях в составе 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

О наличии наемников в подразделении рассказали и сдавшиеся в плен украинские военные 23-й бригады.

13 апреля ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников, входивших в отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ, в лесу Купянского района Харьковской области.

Сестра ликвидированного в зоне проведения спецоперации наемника из Колумбии Хонатана Мартинеса Вильяды заявила о безразличии киевского режима к судьбам погибших за ВСУ иностранцев.

В начале марта председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в ВСУ против России воюют более 3,3 тыс. наемников. Президент РФ Владимир Путин 12 марта напомнил, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, не подпадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.