Москва, 1 мая, 2025, 13:33 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо», играющий в Российской Премьер-лиге (РПЛ), уволил Марцела Личку с поста главного тренера. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба команды.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Марцел Личка покидает пост главного тренера «Динамо». Чешский специалист возглавлял «бело-голубых» с июня 2023 года», — говорится в Telegram-канале команды.

Клуб также поблагодарил 47-летнего чешского специалиста за проделанную работу и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

Личка занял пост главного тренера «Динамо» в июне 2023 года. Под его руководством «бело-голубые» лидировали в чемпионате России в сезоне-2023/24 перед последним туром, однако проиграли в нём команде «Краснодар» и в итоге завоевали бронзу.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля московское «Динамо» сыграло вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Игра, проходившая на московской «ВТБ Арене», завершилась со счетом 1:1.

За четыре тура до окончания чемпионата России «бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками в активе. В апреле «Динамо» в различных турнирах проиграло два матча, сыграло три с ничейным результатом и в одном победило.