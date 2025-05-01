Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 1 мая, 2025, 13:51 — ИА Регнум. Электропоезд «Диоскурия» отправился в свой первый рейс с федеральной территории Сириус в столицу Абхазии Сухум. Об этом стало известно 1 мая.

Екатерина Лызлова/РИА Новости

«Поезд четырехвагонный, современный, с улучшенными сервисными возможностями… климат-контроль, система вентиляции и кондиционирования. Есть возможность на каждом месте зарядить телефон. Есть подъемники в каждом головном вагоне для маломобильных пассажиров», — рассказал журналистам замгендиректора РЖД Иван Колесников.

В поезде всего 344 пассажирских места, отправка будет происходить дважды в день: со станции Имеретинский курорт — в 10:35 и 20:25, а из Сухума — в 05:40 и 16:20 мск. Также электропоезд будет делать семь остановок — на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон. Таможенный и пограничный контроль предусмотрен прямо в поезде на российской станции Веселое и абхазской — Цандрипш.

По словам Колесникова, количество остановок на маршруте впоследствии может увеличиться благодаря развитию туристических маршрутов.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля в Министерстве транспорта РФ заявили, что регулярное прямое авиасообщение между Россией и Абхазией будет восстановлено после почти 30-летнего перерыва. Так, 3 мая ожидается первый рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» по маршруту Внуково — Сухум, а 6 мая стартуют полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода. В ведомстве заверили, что работа над увеличением числа рейсов и авиаперевозчиков продолжится.

Кроме того, в 2024 году Абхазия почти догнала Турцию по популярности у российских туристов. Согласно данным погранслужб, с января по июнь граждане России совершили в эту страну 2,163 млн поездок, а в Турецкую Республику— 2,522 млн поездок. В Ассоциации туроператоров России также подчеркнули, что около 10% всего выездного турпотока из РФ с целью туризма приходится именно на Абхазию, а в 2024 году число туристов увеличилось на 5–7%.