Москва, 1 мая, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России, ветеран Великой Отечественной войны Ирина Кострова скончалась на 103-м году жизни. Об этом 1 мая сообщил гендиректор «Москонцерта» Илья Бачурин.

Сергей Пятаков/РИА Новости Ирина Кострова

«Ирина Васильевна, любимая, невероятно тонкая и прекрасная! Прощайте! Помним, любим, равняемся на Вас!» — написал Бачурин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что прощание с Костровой состоится 4 мая в 12:00 мск в «Москонцерт холле» на улице Каланчевской.

Ирине Костровой 4 апреля исполнилось 102 года. Во время Великой Отечественной войны она выступала в агитбригадах.

Играла в Железнодорожном театре Марии Кнебель, в театре имени Ленинского Комсомола, в Театре на Таганке. Звание заслуженной артистки Российской Федерации получила в 1999 году. Кострова также является заслуженной артисткой Кабардино-Балкарской АССР и заслуженной артисткой Калмыкии.

Кострова сыграла на театральной сцене десятки ролей, в том числе роль Екатерины в спектакле «Гроза», Роксаны в «Сирано де Бержераке», Лизы в «Дворянском гнезде», Вари Вронской в «Анне Карениной».