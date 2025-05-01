Осака, Япония, 1 мая, 2025, 13:38 — ИА Регнум. Водитель, который влетел в группу школьников в городе Осака на юге Японии, заявил, что сознательно хотел убить детей, потому что в жизни «всё опротивело». Об этом 1 мая сообщает агентство Kyodo со ссылкой на признательные показания задержанного, которые он дал местной полиции.

Richard Atrero de Guzman/Global Look Press

«Мне всё опротивело. Хотел на машине задавить школьников и убить», — заявил водитель.

Ему вменяется в вину покушение на убийство. Сейчас 28-летний мужчина находится под стражей.

Ранее телеканал NHK сообщал, что в Осаке автомобиль сбил группу школьников, когда те выходили из образовательного учреждения. С травмами различной степени тяжести госпитализировали семерых детей.

Как передавало ИА Регнум, аналогичный инцидент 30 апреля произошел в датском Копенгагене. Там машина наехала на группу людей в центре города, пострадали пять человек.

В канадском Ванкувере 27 апреля внедорожник снес участников уличного фестиваля — 11 человек погибли. Точное число пострадавших не сообщалось. Мотивы водителя пока не установлены.