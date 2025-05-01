Москва, 1 мая, 2025, 13:19 — ИА Регнум. На первый конкурс экологических и природоохранных проектов Президентского фонда природы подали 1653 заявки. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе организации.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Прием заявок завершился 30 апреля. Больше всего инициатив поступило от некоммерческих организаций — 751 (45%). На втором месте по количеству участников физические лица — 394 заявки (24%), а на третьем — команды физлиц, которые направили 362 заявки (22%). Также среди участников конкурса есть 125 учреждений, управляющих особо охраняемыми природными территориями (8%), и 21 консорциум организаций (1%).

Инициативы отправляли представители из всех 89 субъектов России.

Больше всего заявок отправили по направлению «информационные и просветительские проекты в области защиты диких животных, уникальных и реликтовых экосистем, а также занесенных в красные книги видов растений». На эту тему поступило 567 инициатив (34%).

В июне фонд подведет итоги первого этапа. Все, кто прошел дальше, смогут доработать свои идеи до полноценных проектов с помощью онлайн-акселератора организации.

После этого инициативы оценят эксперты, которые будут начислять баллы для составления рейтинга. Победители конкурса станут известны в августе. Поддержанные проекты можно будет начать реализовывать с 1 сентября. Объем грантового фонда конкурса — 1 млрд рублей.

В апреле сообщалось, что фонд президентских грантов за восемь лет с начала работы поддержал 54 тыс. проектов. На реализацию проектов фондом выделен 81 млрд рублей. В конкурсах фонда участвовали 75% от действующих социально ориентированных НКО, гранты получили организации из 2334 поселений.

Ранее, 3 марта в России учредили президентский фонд экологических и природоохранных проектов. 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о его создании. Учредителем стал фонд — оператор президентских грантов по развитию гражданского общества.

Глава государства поручил выделять фонду экологических проектов 1 млрд рублей ежегодно на выполнение основных целей.