Москва, 1 мая, 2025, 13:13 — ИА Регнум. Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поздравил его и россиян с предстоящим праздником по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом 1 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Мухаммед Аль Нахайян поздравил Владимира Путина и российский народ с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Лидеры стран также положительно оценили уровень отношений между РФ и ОАЭ, отметив их стратегический характер. Они подчеркнули, что тесное сотрудничество между государствами позволяет обсуждать в том числе довольно чувствительные международные вопросы.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Москве на юбилейный парад Победы ожидают приезда свыше 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в праздновании вместе с российским лидером.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля подчеркнул, что не может не приехать на парад Победы на Красной площади, хотя в Минске тоже будут проходить торжества 9 мая. Он также поблагодарил Путина за приглашение. Ранее приглашение посетить Москву 9 мая приняли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва и лидеры ряда других стран.