Москва, 1 мая, 2025, 13:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в обмене пленными между РФ и Украиной.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Отмечается, что в ходе беседы стороны заявили об удовлетворении достигнутым уровнем отношений России и ОАЭ, носящих стратегический характер и успешно развивающихся в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Такое тесное сотрудничество дает возможность ведения диалога даже по весьма чувствительным международным вопросам.

«Владимир Путин высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи (19 апреля) на Родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что Аль Нахайян поздравил Путина и весь народ России с предстоящим 80-летним юбилеем Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Стороны передали друг другу по 246 бойцов. Помимо этого российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Киеву 31 раненого украинского бойца в обмен на 15 раненных российских военных.

До этого Россия и Украина 19 марта произвели обмен пленными в формате 175 на 175. Они также вернулись на Родину через Белоруссию при посредничестве ОАЭ. Перед этим 5 февраля Москва и Киев обменялись пленными по формуле 150 на 150, а 15 января Россия и Украина передали друг другу по 25 военных.