Москва, 1 мая, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Атака дронами по рынку в Алешках была преднамеренным актом покушения киевского режима на мирных граждан России. Об этом 1 мая заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Кадр из видео

«Удар был выверенным, спланированным и отнюдь не слепым. Атаку нанесли, практически глядя в глаза жертв через камеры беспилотников, в момент наибольшего наполнения людьми рынка в выходной праздничный день», — процитировал Мирошника ТАСС.

Не может быть и речи о том, что гибель мирных жителей была случайной, подчеркнул дипломат.

«Это преднамеренный акт покушения на мирных граждан России», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, в 9:30 мск ВСУ нанесли удар FPV-дронами по центральному рынку в Алешках. На момент атаки на рынке находилось много людей. В результате удара семь человек погибли, еще 20 получили ранения. Нанеся удары, ВСУ направили беспилотники, чтобы добить тех, кто остался жив.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия в течение нескольких месяцев намеренно уничтожала машины скорой помощи в регионе. Он сообщил, что с 30 апреля ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области вблизи Днепра.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962481" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ атаковали FPV-дронами мирных жителей в Алешках

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого украинские власти формально называют своими гражданами. С этого времени в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.