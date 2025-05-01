Лондон, 1 мая, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III на встрече с благотворительными организациями, поддерживающими людей с онкологическими заболеваниями, поделился личным опытом борьбы с раком. Об этом сообщила газета The Guardian.

Pool/Global Look Press

Монарх назвал себя одним из статистики, согласно которой в стране каждый год онкологические заболевания выявляют у 390 тыс. человек. Он также заявил, что его опыт борьбы с болезнью позволяет увидеть лучшее, что есть в человечестве.

«Найдите жизнь, достойную наслаждения, рискуйте, любите сильно, не жалейте и всегда, всегда имейте мятежную надежду», — дал он совет тем, кто страдает этой болезнью.

76-летний Карл III продолжает проходить курс лечения. Он отметил, что в ходе заболевания начал сильнее ценить работу благотворительных организаций.

Как передавало ИА Регнум, о выявлении рака у Карла III официально сообщил Букингемский дворец в феврале 2024 года. Болезнь выявили во время обследования, форму заболевания не уточнили. Король после этого отложил выполнение публичных обязанностей.

Британский король вернулся к исполнению общественных обязанностей в апреле 2024 года, пройдя курс лечения. Первым делом он посетил центр по лечению онкологических заболеваний.