Москва, 1 мая, 2025, 12:52 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела по теракту в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) намеренно сбил ребенка на переходе при попытке скрыться. Об этом 1 мая сообщил Telegram-канал Mash.

Алексей Никольский/РИА Новости Далерджон Мирзоев

«Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше», — приводит канал слова Мирзоева.

22 марта 2024 года восьмилетний мальчик вместе с мамой выбрался из «Крокуса» после теракта и оказался на дороге, когда террористы на бешеной скорости уезжали от концертного зала. Выехавший автомобиль Renault с исполнителем теракта резко «вильнул» в их сторону, из-за чего ребенка отбросило на несколько метров. Затем его с многочисленными травмами доставили в больницу, где обнаружили закрытые переломы бедра и ключицы, сотрясение мозга, черепно-мозговую травму и ушиб легких. 8 апреля того же года мальчика выписали домой с инвалидной коляской, на которой он передвигался до зарастания переломов.

При этом, по словам адвоката, после ДТП до сих пор не возбудили уголовное дело, а ознакомиться с материалами нет возможности.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта 2024 года террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт. Они открыли огонь по людям, а затем устроили пожар. В результате теракта погибли 146 человека, еще 551 — пострадали.

Согласно материалам уголовного дела, фигуранты Умеджон Солиев, Зубайдулло Исмоилов и Шахромджон Гадоев (внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) собирались устроить еще один теракт — уже на набережной Каспийска. При этом, по словам официального представителя СК России Светланы Петренко, за трагедией в концертном зале «Крокуса» стоят спецслужбы недружественного государства.

К январю 2025 года по делу о теракте в качестве обвиняемых привлекли 27 человек. В марте председатель СК Александр Бастрыкин заявил о завершении расследования. 14 апреля исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» были признаны вменяемыми по итогам экспертизы.