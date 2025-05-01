Москва, 1 мая, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Почти 20 человек — участников ОПГ стали фигурантами уголовного дела из-за серии краж у бойцов специальной военной операции, прибывавших в столичный аэропорт Шереметьево. Как стало известно «РИА Новости», мошенники обворовывали военных в том числе через пассажирские перевозки.

Максим Блинов/РИА Новости

В материалах дела отмечается, что участники преступного сообщества в аэропорту предлагали бойцам довезти их, куда нужно, изначально предлагая услугу за вполне адекватные деньги. Однако в итоге сумма к концу поездки возрастала в десятки раз. Так, 2 тыс. рублей становились 40 тыс., а в некоторых случаях — превращались в 90 тыс. Если изначально водитель-мошенник выражал готовность отвезти военнослужащего за 8 тыс. рублей, то перед высадкой человека требовал с него более 120 тыс.

Оплату участники ОПГ принимали через переводы на карту и даже через банковский терминал. В случае отказа бойцу СВО угрожали расправиться с ним физически.

У одного из военных похитили 615 тыс. рублей с банковской карты через терминал, который был у фигуранта дела. Другой участник СВО аналогичным образом потерял 20 тыс. рублей.

В материалах дела говорится, что участие в преступном сговоре, жертвами которого становились военнослужащие, принимали «неустановленные сотрудники правоохранительных органов, в том числе линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево». Последние давали преступникам наводку.

Как передавало ИА Регнум, 30 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал шестерых обвиняемых по этому делу. Отправленные на два месяца под стражу Алексей Андреев, Артур Юсупов, Игорь Морозов, Сергей Волоруев, Александр Лебедев и Калачев Виктор обвиняются в краже, вымогательстве и мошенничестве. Также арестован лидер ОПГ Кабочкин Алексей.