Симферополь, 1 мая, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Западные страны и Украина прекрасно понимают, что полуостров Крым — это суверенная территория России. Об этом 1 мая заявил представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский.

Донат Сорокин/ТАСС

«На Западе, равно как и на Украине, прекрасно понимают, что Крым — это суверенная территория Российской Федерации не потому, что Россия так хочет, а потому, что этого хотели сами крымчане. И чем быстрее там признают этот факт, тем лучше будет для них», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Березовский подчеркнул, что полуостров — это не вещь, которую можно передать, а 2,5 млн судеб, так как жители Крыма четко определили, с кем хотят связать свое будущее и будущее своих детей.

Как сообщало ИА Регнум, 23 апреля президент США Дональд Трамп резко раскритиковал слова главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности признания украинской стороной Крыма регионом РФ. Глава Белого дома уточнил, что он не просил Киев признавать Крым частью России, а такие заявления только вредят переговорному процессу.

Президент США также назвал Зеленского «человеком без карт для игры» и отметил, что тому нужно выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, в результате которого через три года Киев потеряет всю Украину. Он добавил, что с Россией договориться проще, чем с Украиной.

Позднее, 25 апреля, глава киевского режима, несмотря на критику со стороны президента США, заявил, что украинская сторона придерживается позиции о непризнании Крыма территорией РФ. По его утверждению, Киеву для поддержки необходимы введение на Украину иностранного контингента, совместная работа разведок, защита от кибератак и обеспечение системами ПВО Patriot.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав России по итогам референдума в 2014 году, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.