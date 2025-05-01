Курск, 1 мая, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками село Званное Глушковского района Курской области, в результате чего пострадал местный житель. Об этом 1 мая сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Вчера поздно вечером вражеские дроны атаковали село Званное Глушковского района. К сожалению, есть раненые: мужчина 1961 года рождения получил термические ожоги I и II степени рук и голени», — написал он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что пострадавшего госпитализировали в Курскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает. Он добавил, что вместе с мужчиной в доме находилась его супруга, которая не пострадала.

Кроме того, при атаке был разрушен жилой дом и повреждено здание Дома культуры.

Ранее в этот же день ВСУ атаковали FPV-дронами рынок в Алешках Херсонской области. В результате чего восемь человек погибли, один из них скончался по пути в больницу. Шестерых госпитализировали, они находятся в состоянии средней тяжести.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей интенсифицировались. Так, 30 апреля в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека. В этот же день начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки жилого сектора украинским беспилотником-камикадзе в Херсонской области.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.