Херсон, 1 мая, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько месяцев намеренно уничтожали машины скорой помощи в Херсонской области, чтобы не хватало транспортных средств для доставки раненых в больницы. Об этом 1 мая заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Самая большая кровожадность проявляется в том, что, предварительно, все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962475" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ планомерно наносили удары по машинам скорой помощи в Херсонской области, сейчас их не хватает для доставки раненых в больницы — Сальдо

Он также отметил, что украинские формирования со вчерашнего дня усилили обстрелы населенных пунктов Херсонской области вблизи Днепра.

Ранее утром ВСУ нанесли удар по многолюдному рынку в Алешках при помощи FPV-дронов. В результате атаки погибли семь человек, более 20 ранены. Затем украинские формирования направили беспилотники, чтобы добить выживших после первого удара. Сальдо опубликовал кадры, на которых видны последствия нападения украинских дронов.

Начиная с 2014 года, киевский режим убивает мирных жителей, включая тех, кого формально называет своими гражданами. По данным главы СК РФ Александра Бастрыкина, в результате агрессии Киева погибли более 6,5 тыс. человек, еще около 16,5 тыс. мирных граждан получили ранения.