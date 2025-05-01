Саратов, 1 мая, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Участники хоккейного матча плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) между саратовским клубом «Кристалл» и подмосковным «Гранитом» за две минуты до завершения встречи устроили массовую драку. Игра проходила в Саратове.

Кадр из видео

Инцидент произошел 29 апреля, хозяева к тому времени вели со счетом 7:3. Конфликт был спровоцирован хоккеистом «Гранита», он толкнул в спину вратаря соперников, и тот упал. После этого саратовские спортсмены начали нападать на гостей из Подмосковья.

Многие хоккеисты искали «свободного» противника и устраивали с ним потасовку. Одни махали кулаками, другие сцепились в партере. Рефери пытался растащить некоторых дерущихся.

В результате судьи оштрафовали пятерых игроков «Гранита», удалив их до конца игры. Одному спортсмену из «Кристалла» назначили штрафное время за то, что он покинул скамейку запасных. В общей сложности саратовцы получили 30 штрафных минут, гости — 170.

Итоговый счет игры остался 7:3. Для «Гранита» это стало третьим поражением подряд. Между тем «Кристалл» в ходе плей-офф ни разу не был побежден, команда прошла в финал, где встретится с «Тамбовом».

Как передавало ИА Регнум, в феврале трое хоккеистов сборной Туркмении после поражения их команды в матче группового этапа зимних Азиатских игр в китайском Харбине устроили драку с игроками команды Гонконга. Это произошло в ходе обмена рукопожатиями после завершения встречи. Нападавшие получили штраф «5+20».

Также в феврале на льду подрались участники сборных Канады и США по хоккею в ходе матча Турнира четырех наций в Монреале. Три потасовки произошли в течение первых девяти секунд встречи. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу американцев.