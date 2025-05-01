Москва, 1 мая, 2025, 12:30 — ИА Регнум. За сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 137 беспилотников украинской армии. Об этом 1 мая сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с начала проведения спецоперации российские силы ПВО уничтожили 54,63 тыс. дронов, 662 самолета и 283 вертолета ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ, предприятиям ВПК Украины и пунктам временной дислокации иностранных наемников. ВС России атаковали украинские объекты в 156 районах, используя дроны, артиллерию и оперативно-тактическую авиацию. Силы ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM, снаряд HIMARS и 125 БПЛА самолетного типа.