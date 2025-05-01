Москва, 1 мая, 2025, 12:31 — ИА Регнум. Российские военные за сутки нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также по цехам изготовления и местам сосредоточения безэкипажных катеров украинских войск. Об этом 1 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотных летательных аппаратов, места сосредоточения безэкипажных катеров», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что также были нанесены удары по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 162 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля армия России нанесла удары по военным предприятиям и складам боеприпасов украинских войск. Также были поражены пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 156 районах.

В ночь на 30 апреля расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки российских войск «Восток» уничтожили у города Гуляйполе в Запорожской области укрепрайон и скопление живой силы ВСУ. Координаты скопления техники и живой силы противника были выявлены в ходе воздушной разведки.