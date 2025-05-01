Лондон, 1 мая, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Старейшим человеком в мире стала 115-летняя британка Этель Катерхэм. Об этом 1 мая сообщила газета The Telegraph.

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«Этель Катерхэм родилась в 1909 году и является последней выжившей подданной Эдуарда VII [правившего в начале XX века]», — говорится в материале.

Издание отмечает, что женщина пережила две мировые войны, шесть разных монархов Великобритании, 27 премьер-министров, а также своего супруга и двух дочерей. Три внучки и пятеро правнуков регулярно навещают ее в доме престарелых.

Как передавало ИА Регнум, Катерхэм стала старейшим человеком на планете после смерти бразильской монахини Ины Канабарру Лукас, которая ушла из жизни 30 апреля в возрасте 116 лет.

Она родилась в 1908 году и в 26 лет приняла монашеский постриг. В свой 110-й день рождения монахиня получила благословение от папы римского Франциска, который скончался 21 апреля в возрасте 88 лет из-за инсульта.