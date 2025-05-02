Одесса, Украина, 2 мая, 2025, 08:53 — ИА Регнум. Участник трагических событий 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Одессе Владислав Долгошей рассказал, что пожар в Доме профсоюзов был спланирован неонацистами.

Денис Петров/РИА Новости

По его словам, накануне событий сторонники так называемого евромайдана завозили боевиков и расселяли их по турбазам и детским лагерям.

«Потом было массовое прибытие болельщиков харьковского «Металлиста». Как раз 2 мая был матч «Металлиста» с одесским «Черноморцем». Среди приехавших было полно «правосеков» («Правый сектор» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиков с майдана. Беспорядки начались с самого утра», — рассказал Долгошей.

Неизвестные открыли огонь по народной дружине антимайдана в Александровском саду, а затем скрылись в офисе «Правого сектора». Руководитель «Одесской дружины» Сергей Долженков с активистами вышли навстречу маршу неонацистов, начались столкновения, которые шли несколько часов. Неонацисты искусственно накаляли обстановку.

«Это был четко спланированный план украинской власти, чтобы не допустить русского восстания в Одессе. Акция устрашения. До сих пор неизвестно, сколько всего людей там находилось», — рассказал Долгошей в интервью KP.RU.

2 мая исполнилось 11 лет со дня трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. В этот день в 2014 году украинские неонацисты устроили расправу над противниками госпереворота на Украине. Они подожгли здание, пытавшихся спастись убивали на месте.

По официальным данным, 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов погибли 48 человек. В действительности жертв было намного больше.

Как рассказал очевидец событий Игорь Немодруг, по участникам «антимайдана» в Доме профсоюзов со стороны военного объекта целенаправленно стреляли снайперы.