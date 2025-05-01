Алёшки, Херсонская область, 1 мая, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Шестерых пострадавших из-за атаки Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов на рынке в Алешках Херсонской области госпитализировали, один человек умер по пути в больницу. Об этом 1 мая сообщила министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Шесть раненых довезли до медицинского учреждения, им оказывают медицинскую помощь. Их состояние средней степени тяжести», — рассказала она Херсонскому агентству новостей.

Она добавила, что седьмой пострадавший, который умер от кровопотери по дороге в больницу, был в тяжелом состоянии.

Чуть ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что семь человек погибли при ударе FPV-дронами украинской армии по рынку в Алешках. Удар ВСУ нанесли в районе 9:30 мск. В момент атаки на центральном рынке Алешек находилось много людей.

Позже он добавил, что после первой волны ударов по рынку ВСУ направили FPV-дроны, чтобы добить выживших.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей интенсифицировались. Так, 30 апреля в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека. В этот же день начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки жилого сектора украинским беспилотником-камикадзе в Херсонской области.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.