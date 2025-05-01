Вашингтон, 1 мая, 2025, 12:38 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа недовольна подходом спецпредставителя главы Белого дома Стива Уиткоффа к переговорам с «двумя главными противниками Америки» — Россией и Ираном. Об этом 30 апреля написала американская газета The New York Post (NYP) со ссылкой на источники в Белом доме.

LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС Стив Уиткофф

Отмечается, что в ходе своих приездов в Россию спецпредставитель президента США участвует во встречах на высоком уровне в одиночку, а иногда пользуется помощью российских переводчиков, что является нарушением дипломатических процедур.

По словам автора статьи, перед последней встречей с президентом РФ Владимиром Путиным Уиткофф приветствовал его «как старого друга», и в этих переговорах не принимали участие какие-либо советники или эксперты. При этом от Москвы на встречах присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Любому, кто принимает участие в подобного рода переговорах с Путиным, было бы полезно иметь в своей команде людей, опытных в делах, связанных с Россией, чтобы они сопровождали его на встречах с Кремлем», — заявил изданию замглавы российской программы Фонда защиты демократии Джон Харди.

Еще один член команды Трампа назвал Уиткоффа «хорошим парнем, но неуклюжим чертовым идиотом», указав на то, что тот не должен был встречаться с российским руководством в одиночку. В свою очередь эксперт по безопасности и сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Дэнни Цитринович усомнился в том, что спецпредставитель главы Белого дома успевает эффективно участвовать в переговорах и об украинском конфликте, и о ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом. Спецпосланник Трампа рассказал, что каждая встреча с российским лидером продолжалась более трех часов, а одна из них чуть не затянулась на пять часов.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg написало, что он пытался убедить Путина пойти на территориальные уступки и предлагал прекращение огня по текущей линии фронта, однако президент РФ не принял эти предложения.

Путин 25 апреля в четвертый раз встретился с Уиткоффом. Переговоры продлились три часа и носили конструктивный характер. Ушаков по итогам встречи заявил, что она позволила сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Помощник президента добавил, что продуктивный российско-американский диалог будет и в дальнейшем проходить в самом активном режиме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 апреля заявил, что российская сторона благодарна США за посредничество в урегулировании конфликта на Украине. При этом для разрешения кризиса Москве нужно будет заключать соглашение с Киевом, а не с Вашингтоном. Это очень сложный вопрос, и решить его быстро не получится.

Глава государства ранее отмечал, что для урегулирования кризиса на Украине необходимо вывести все украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально признать воссоединение этих регионов с Россией. Помимо этого, киевский режим должен отказаться от идеи членства в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а санкции Запада против России должны быть отменены.