Алёшки, Херсонская область, 1 мая, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины после первой волны ударов по рынку в Алешках Херсонской области направили FPV-дроны, чтобы добить выживших. Об этом 1 мая сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Александр Полегенько/ТАСС

Чуть ранее Сальдо сообщил, что семь человек погибли при ударе FPV-дронами украинской армии по рынку в Алешках. Более 20 человек пострадали. Удар ВСУ нанесли в районе 9:30 мск. В момент атаки на центральном рынке Алешек находились много людей.

Глава Херсонской области опубликовал видео, на котором видны последствия ударов ВСУ.

«Настоящий облик киевского режима — в этих кадрах», — подписал ролик Сальдо.

В последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей интенсифицировались. Так, 30 апреля в Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека. В этот же день начальник территориального отдела села Большие Копани и его супруга пострадали в результате атаки жилого сектора украинским беспилотником-камикадзе в Херсонской области.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также порядка 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.