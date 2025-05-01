Сочи, Краснодарский край, 1 мая, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, проходящему по делу о вымогательстве взятки и особо крупной растрате, предъявили новое обвинение в получении двух крупных взяток от региональных застройщиков. Об этом стало известно из материалов дела.

Суды общей юрисдикции города Москвы Алексей Копайгородский

Следствие установило, что экс-мэр и его супруга Янина Копайгородская занимались коррупцией в течение почти двух лет. За это время они обогатились более чем на 330 млн рублей.

«Привлечь Копайгородского Алексея Сергеевича 1985 года рождения, уроженца города Краснодара Краснодарского края, гражданина Российской Федерации, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение особо крупной взятки, три эпизода»), о чём ему объявить», — говорится в документах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывшего мэра Сочи заподозрили в получении взятки в размере более 43 млн рублей. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-мэр через выступившую посредником жену получил от предпринимателя деньги за услуги имущественного характера.

После ухода с поста мэра Сочи Копайгородский отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Его задержали в сентябре 2024 года в Луганске, обвинив в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков.

3 октября суд арестовал имущество членов семьи Копайгородского. Владельцам запрещено распоряжаться им, в том числе продавать. 11 ноября появилась информация, что суд наложил арест на кредитный счет жены Копайгородского. Под арест попали 99,6 млн рублей, которые женщина хранила на счету в банке.

В ноябре прошлого года суд отправил Копайгородскую под домашний арест. Женщину обвинили в присвоении и растрате средств. В марте Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения жене экс-мэра Сочи, отправив ее в СИЗО из-за давления на свидетеля.