Москва, 1 мая, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 апреля выступил на просветительском марафоне «Знание. Первые», который проходил в музее Победы на Поклонной горе в Москве. В ходе выступления глава государства говорил о победе СССР в Великой Отечественной войне и ее значении, о подвигах героев войны тогда и спецоперации сегодня, а также о необходимости противостоять неонацизму.

Александр Казаков/РИА Новости

О Великой Отечественной войне

Путин отметил, что День Победы является триумфом российского и советского народов, так как все народы СССР внесли в нее огромный вклад. Война коснулась почти каждой советской семьи, при этом потери РСФСР в ней составили около 70%.

«Российская Федерация в силу ее масштабов внесла максимальный вклад в эту Победу. И больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину», — подчеркнул он.

Президент также подчеркнул, что правильно определить будущее России и расставить приоритеты можно только осознав, какую цену народ СССР отдал за Победу в Великой Отечественной войне.

«Только понимая, какой ценой достались нам наш сегодняшний и наш завтрашний день и что сделали наши предки, наши отцы, дедушки, прадедушки, даже бабушки, защищая Родину. Только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна», — заявил он.

Президент также добавил, что Россия — это нация победителей, уточнив, что под словом «нация» имеет в виду все народы, все этносы бывшего СССР и РФ.

«Проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить… А мы, безусловно, — нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю «нация», имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же», — подчеркнул Путин.

Кроме этого, российский лидер напомнил, что массовые убийства советского народа в годы Великой Отечественной войны и блокада Ленинграда признаются геноцидом выводами Нюрнбергского процесса. Путин уточнил, что сейчас на Западе пытаются это забыть, заглушить и затушевать.

О героях Великой Отечественной войны и СВО

Глава государства также указал на то, что участники Великой Отечественной войны и защитники Родины совершили подвиг тогда и продолжают делать это в наши дни. Память о подвиге предков является одним из ключевых начал всего многонационального народа России, подчеркнул он.

При этом президент РФ указал на особую важность работы героев СВО с российской молодежью, чтобы они делились своим опытом и наблюдениями.

«Это очень важно, что и наши герои сегодняшнего дня напрямую работают с молодыми людьми. Прямо говорят о том, что они видели, чем они занимались, как они оценивают то, что происходит в стране и в мире в целом. Чрезвычайно важная вещь», — пояснил Путин. Он уточнил, что это повысит доверие и понимание со стороны подрастающего поколения, которое будет передавать эту информацию и чтить историю своей страны.

О национализме

Также российский лидер указал на то, что национализм в отличие от патриотизма является первой стадией на пути к нацизму. Путин уточнил, что отличительной чертой национализма является ненависть к представителям других этносов.

«Патриотизм — это совсем другое дело. Любить свою Родину — это не значит ненавидеть других… Наша с вами задача — воспитывать самих себя и весь окружающий нас мир в любви друг к другу», — пояснил он.

О введении звания «Заслуженный просветитель»

Помимо этого глава государства поддержал идею ввести звание «Заслуженный просветитель», с которой выступил лектор общества «Знание» Михаил Доманин.

«Хорошая идея, мне добавить нечего. У нас много <…> заслуженных деятелей. Такой сферы, такой, такой. Но это очень важная сфера деятельности», — отметил президент.

О фильме «В списках не значился»

Кроме этого, Путину вместе с участниками марафона представили фрагменты фильма «В списках не значился», посвященного защитникам Брестской крепости. Российский лидер уточнил, что накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал ему, что смотрел фильм, и выразил благодарность его создателям. Глава государства согласился с оценкой своего белорусского коллеги.

«Информация о героических днях Великой Отечественной войны должна быть пронзительной, достоверной, правдивой, и тогда она будет доходить до сердца. Конечно, такие произведения искусства (это, безусловно, произведение искусства), они и работают на эту цель, и работают именно таким образом, о котором я сказал», — отметил он, добавив, что обязательно посмотрит этот фильм полностью.

Кинокартина, снятая по изданной в 1974 году одноименной повести советского писателя-фронтовика Бориса Васильева, выйдет в прокат 1 мая. Она повествует о подвиге защитников Брестской крепости, которые оказались в окружении в самом начале Великой Отечественной войны. Повесть ранее экранизировали в 1996 году, фильм назвали «Я — русский солдат».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин неоднократно говорил о важности сохранения исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Так, 29 апреля глава государства предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне при парламентском собрании России и Белоруссии.

Ранее в этот же день российский лидер призвал давать отпор тем, кот пытается оправдать преступления нацистов и хочет возродить сегодня идеологию национального превосходства и исключительности. Он подчеркнул, что к этим разрушительным последствиям привела фальсификация исторических фактов.