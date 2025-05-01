Курск, 1 мая, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Жителям Курской области, утратившим имущество первой необходимости, дополнительно выделили почти 392 млн рублей на ежемесячные выплаты. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Konopatov Yuri/Global Look Press

«Решение касается граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где был введен режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Размер выплаты составил 65 тыс. рублей», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В кабмине также указали, что общая сумма межбюджетного трансферта, направленного Курской области с февраля 2025 года, составит более 44,3 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов доложил о завершении разгрома украинских формирований в курском приграничье. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили 76 тыс. военных. ВС РФ также приступили к формированию зоны безопасности в Сумской области.

2 апреля правительство приняло решение дополнительно выделить жителям Курской области 16 млрд рублей. Деньги предназначены для покупки или строительства новых домов и квартир. Кроме того, ведется работа по возвращению к нормальной жизни населения приграничья.

28 апреля президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать меры поддержки жителей курского приграничья. По его словам, необходимо сделать всё, чтобы поддержать людей и дать им возможность пройти через испытания достойно, а также вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства.