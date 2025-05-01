Алёшки, Херсонская область, 1 мая, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Семь человек погибли при ударе беспилотника украинской армии по рынку в Алешках. Об этом 1 мая сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Кадр из видео

Удар ВСУ нанесли в районе 9:30 мск при помощи FPV-дронов. В момент атаки на центральном рынке Алешек находилось много людей.

«По предварительным данным, погибло не менее семи человек, более 20 — ранены», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962462" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВСУ атаковали дронами Алешки в Херсонской области

На опубликованном главой региона фото видны разрушения и люди, лежащие на земле.

С 2014 года киевский режим убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. С этого времени в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля ВСУ нанесли очередной удар беспилотниками по Херсонской области. В результате ранение получили два человека в Алешках — начальник территориального отдела села Большие Копани и его жена. Украинские военные применили против мирных жителей дроны-камикадзе типа «Баба-яга».