Валуйки, Белгородская область, 1 мая, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранение в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Валуйках. Об этом 1 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

«Мужчине с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и руки оказана вся необходимая помощь в Валуйской ЦРБ», — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Госпитализация пострадавшему не потребовалась, он продолжит лечение амбулаторно.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия 1 мая нанесла удар FPV-дронами по центральному рынку в городе Алешки в Херсонской области. В момент атаки на рынке находилось много людей. Семь человек погибли, не менее 20 получили ранения.

В последее время ВСУ усилили атаки бесплотниками на мирных жителей. Киевский режим убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами, начиная с 2014 года.